Vignato, quale futuro? Il Bayern è in vantaggio ma Milan e Samp…

In questi giorni si deciderà il futuro di Emanuel Vignato: il Bayern Monaco è in vantaggio ma Milan e Samp non mollano

Giorni decisivi per il futuro di Emanuel Vignato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fantasista del Chievo Verona si trova ad Ibiza per riposarsi e decidere insieme al suo procuratore Tulio Tinti il futuro.

Secondo la Rosea, la Sampdoria sta cercando di affiancare il Milan nella corsa al suo acquisto, ma resta favorito il Bayern Monaco. I bavaresi hanno offerto 9 milioni di euro per portarlo in Germania. Il nodo è che suo fratello Samuele (anch’egli nel mirino dei tedeschi) non ha ancora compiuto 16 anni e quindi non può ancora trasferirsi all’estero.