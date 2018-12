Viktoria Plzen-Roma 2-1, risultato e diretta live

Viktoria Plzen-Roma, 6ª giornata gruppo G Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Già qualificata agli ottavi di finale della Champions League, la Roma di Di Francesco è pronta ad affrontare il Viktoria Plzen di Vrba in occasione dell’ultima giornata del girone G. Un match con pochi stimoli reali per la formazione italiana, che tuttavia sfrutterà questa occasione per cercare di reagire dopo il recente pareggio contro il Cagliari. Il Viktoria Plzern, terzo in classifica, dal suo canto non vuole perdere la partita. A pari punti con il CSKA Mosca, infatti, si gioca la possibilità di accedere all’Europa League.

Viktoria Plzen-Roma 2-1: tabellino

MARCATORI: st 17′ Kovaric, 22′ Under, 27′ Chory

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Hruska; Havel, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Kopic (26′ st Petrzela), Cermak (36′ st Horava), Kovarik; Chory. Allenatore: Vrba.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon (30′ st Florenzi), Manolas, Marcano, Kolarov; Nzonzi (35′ st Pellegrini), Cristante; Under, Pastore (14′ st Zaniolo), Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Antony Taylor

NOTE: Ammoniti Limbersky, Kluivert

Viktoria Plzen-Roma: diretta live e sintesi

81′ Cambio per il Viktoria Plzen. Esce Cermak entra Horava

80′ Cambio per la Roma. Esce Nzonzi entra Luca Pellegrini

79′ Ammonito Kluivert per proteste

78′ Calcio d’angolo per il Viktoria Plzen e Hubnik che prova di testa, senza però riuscire a trovare lo specchio della porta

75′ Cambio per la Roma. Esce Santon entra Florenzi

74′ Occasione per il Viktoria Plzen con Petrzela che subentrato ha dato nuova linfa alla propria squadra

72′ GOL DEL VIKTORIA PLZEN CON CHORY. Mirante riesce prima a fare un miracolo su Kovaric, ma non può fare nulla sul tuffo di Chory

71′ Cambio per il Viktoria Plzen. Esce Kopic entra Petrzela

69′ Adesso è la Roma ad aver preso fiducia dopo il gol del pareggio

67′ GOL DELLA ROMA CON CENGIZ UNDER. Errore di Limbersky e Santon che serve Under che trova il palo interno e il pallone finisce in fondo al sacco.

65′ Calcio d’angolo per il Viktoria Plzen che dopo il gol del vantaggio ha preso ancora più coraggio

62′ GOL DEL VIKTORIA PLZEN CON KOVARIK. Cermak apre per Kopic, ottimo cross basso e Kovaric che insacca agevolmente.

61′ Contropiede per il Viktoria Plzen che non riesce a crearsi un varco

59′ Cambio per la Roma. Esce Pastore entra Zaniolo

58′ Tocco di Hejda su Schick che protesta, ma per l’arbitro tutto regolare

56′ Tiro di Cermak che però non riesce a trovare lo specchio della porta

54′ Ripartenza del Viktoria Plzen con Prochazka che prova ad aggredire l’area avversaria

52′ Calcio d’angolo per il Viktoria Plzen che però non impensierisce la difesa avversaria

50′ Chory prova a sorprendere Mirante, ma non riesce a trovare lo specchio della porta.

48′ Scontro aereo tra Manolas e Chory. Staff medico in area per le cure. Entrambi riescono a continuare a giocare

47′ Azione offensiva della Roma con Nzonzi e Kluivert. Calcio d’angolo per la squadra di Di Francesco

46′ Nessun cambio per i due tecnici

Inizia la ripresa

SINTESI PRIMO TEMPO – Il primo tempo fra Viktoria Plzen – Roma si è concluso senza reti. Una prima frazione di gioco pressoché equilibrata, con la Roma che ha mostrato buona qualità di gioco e possesso palla. Dal suo canto il Viktoria Plzen è cresciuta nel corso della partita, mostrando maggiore aggressività nei minuti finali.

45’+1′ Primo tempo finito. Viktoria Plzen-Roma 0-0

45′ Annunciato 1′ di recupero

44′ Calcio di punizione per la Roma, ma il Viktoria spazza e prova la ripartenza

42′ Cross di Hrosovsky che però non riesce a raggiungere nessun compagno di squadra

40′ In quest’ultimi minuti il Viktoria Plzen sembra aver preso coraggio e si rende più propositiva

39′ Kovarik mette in mezzo una palla insidiosa per Chory che però arriva leggermente in ritardo

37′ Calcio di punizione dal lato corto dell’area per la Roma. Batte Pastore, ma la palla finisce sulla barriera

34′ Azione offensiva della squadra di Vrba con Kopic e Chory, ma la Roma capisce le intenzioni e prova a ripartire

32′ Cross di Prochazka che però sbaglia completamente e palla finisce in rimessa laterale per la Roma

30′ Azione offensiva della Roma con Kluivert ma viene fischiato fuorigioco

28′ Kluivert prova ad allargare per Kolarov, ma il cross è mal calibrato

26′ Occasione per il Viktoria Plzen con Kovarik che tira di sinistro, ma palla finisce troppo alta sulla traversa

24′ Azione offensiva del Viktoria Plzen con Kopic, ma non riescono a trovare il varco giusto per sorprendere la Roma

22′ Ammonito Limbersky per fallo su Under. Calcio di punizione per la Roma

20′ Errore di Hejda che favorisce l’azione offensiva della Roma che però non trova la soluzione giusta per sorprendere Hruska

19′ Pastore prova a trovare il tap in vincente, ma Hruska si fa trovare al posto giusto al momento giusto e para facilmente

17′ Primo calcio d’angolo della partita per la Roma. Palla in mezzo e Kovarik che spazza la palla fuori dall’area

14′ Lancio di Hubnik per Kovarik che viene beccato in fuorigioco

12′ La Roma cerca di crearsi un varco tra la difesa della squadra avversaria, ma il Viktoria Plzen lascia poco spazio

9′ Calcio di punizione per il Viktoria Plzen che calcia in orizzontale e prova a sorprendere la difesa sella Roma.

7′ Azione offensiva della Roma con Kluivert, ma la difesa avversaria ferma tutto e riparte

5′ Calcio di punizione per i padroni di casa. Pallone in area, colpo di testa del capitano Hubnik ma non trova lo specchio della porta

4′ Cermak momentaneamente a terra dopo un fallo di Santon. Staff medico del Viktoria Plzen in campo per le cure.

3′ La Roma prova ad impostare il gioco con Kolarov, ma la difesa avversaria ferma tutto

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Viktoria Plzen e Roma

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Viktoria Plzen-Roma.

Viktoria Plzen-Roma: formazioni ufficiali

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Hruska; Havel, Hejda, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Kopic, Cermak, Kovarik; Chory. A disposizione: Horava, Bucha, Pernica, Ekpai, Reznicek, Kozácik, Petrzela. Allenatore: Vrba.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Manolas, Marcano, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Pastore, Kluivert; Schick. A disposizone: Olsen, Karsdorp, Zaniolo, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Fazio, Florenzi. Allenatore: Di Francesco.

Viktoria Plzen-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Forte della vittoria contro il CSKA Mosca nello scontro diretto per il terzo posto nel girone G, il Viktoria Plzen vuole mantenere la posizione e per questo motivo l’allenatore Vrba è orientato a schierare i suoi con una formazione decisamente a trazione anteriore. In particolare a provare a mettere in difficoltà la retroguardia della Roma dovrebbero essere Petrzela, Cermak e Kopic, chiamati a sostenere la prima punta, Chory.

La Roma di Di Francesco, dal suo canto, è pronta a fare turnover per offrire minuti di gioco preziosi a chi fino a questo momento ha avuto, per motivi vari, meno spazio. Confermato il 4-2-3-1 come sistema di gioco, Santon dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro, mentre a sinistra ci dovrebbe essere Luca Pellegrini. In attacco confermato Schick nel ruolo di prima punta, con alle spalle Uncer e Kluivert.

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Hruska; Havel, Hejda, Hubnik, Kovarik; Prochazka, Hrosovosky; Petrzela, Cermak, Kopic; Chory. Allenatore: Vrba.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Marcano, Juan Jesus, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Pastore, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco.

Viktoria Plzen-Roma: i precedenti del match

Sono tre complessivametne i precedenti europei tra Viktoria Plzen e Roma, con i giallorossi che sono riusciti a restare imbattuti in tutte le sfide, grazie a 2 vittorie e un pareggio. Il parziale tra gol fatti e subiti è 10-2 per la Roma. In particolare si ricorda il 5-0 dei giallorossi all’andata, la peggior sconfitta dei cechi nella loro storia nelle competizioni europee.

Viktoria Plzen-Roma: l’arbitro del match

Sarà l’inglese Antony Taylor l’arbitro che dirigerà il match tra Viktoria Plzen-Roma in programma mercoledì 12 dicembre in occasione dell’ultima giornata del girone G di Champions League. Una partita che servirà alla Roma per verificare il suo stato di forma e al Viktoria Plezen per conquistare un posto in Europa League.

Viktoria Plzen-Roma Streaming: dove vederla in tv

Viktoria Plzen-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.