Vitor Hugo: «Contento di come sta andando il ritiro»

Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa della tournée negli Stati Uniti: le sue parole

Il difensore della Fiorentina Vitor Hugo ha parlato in conferenza stampa prima della partenza per gli Stati Uniti, dove la squadra viola giocherà la ICC. Le sue parole ai microfoni di Radio Bruno.

«Sono contento di come sta andando il ritiro, siamo sempre molto stanchi quando finiamo di allenarci. Non vedo l’ora di giocare la ICC anche perché non sono mai stato in America» ha dichiarato il giocatore viola.