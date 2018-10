Vitor Hugo e l’effetto Astori: «Giochiamo per qualcuno, non per qualcosa»

Fiorentina: il difensore Vitor Hugo ricorda il compagno scomparso Davide Astori e spiega cosa è cambiato nello spogliatoio viola dalla sua morte in poi

Prima il gol di German Pezzella con l’Argentina, poi ieri quello di Cristiano Biraghi con l’Italia: la settimane internazionale si è conclusa nel segno di Davide Astori per tutti i giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali. Non un caso che tanto l’argentino, quanto il difensore azzurro, abbiano scelto di esultare alle rispettive reti mostrando il numero 13, quello appunto dell’ex capitano viola. Da quando Astori non c’è più, qualcosa è cambiato nell’animo di tutti i suoi compagni di squadra: lo ha spiegato bene Vitor Hugo, uno dei nuovi leader dello spogliatoio fiorentino. «È una cosa difficile da spiegare, ma Davide è davvero ancora con noi», ha raccontato il difensore brasiliano.

«L’hanno capito anche i nuovi arrivati, Astori è ancora nello spogliatoio e ci da forza prima di scendere in campo. Gli dedichiamo cori, siamo una squadra diversa da tutte le altre. Noi giochiamo per qualcuno, non per qualcosa – le parole di Hugo ai microfoni del Corriere Fiorentino oggi – . E Stefano Pioli, in questo, ci ha dato una mano fondamentale, come d’altronde i nostri tifosi. Sembrava tutto finito, e invece ci hanno la forza per ricominciare». Il nuovo obiettivo viola adesso è l’Europa. Sempre nel segno di Davide.