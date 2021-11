Struth avvisa: «Haaland costerà tra i 250 e i 300 milioni»

Il procuratore Volker Struth ha parlato del possibile trasferimento di Erling Haaland dal Borussia Dortmund: cifre pazzesche

Intervistato dai microfoni della BILD, il procuratore Volker Struth ha parlato della possibile cessione di Erling Haaland da parte del Borussia Dortmund.

DICHIARAZIONI – «Credo che il trasferimento avverrà nel 2022. Haaland ha una clausola rescissoria. Il pacchetto completo con stipendio per cinque anni e commissione dell’agente sarà probabilmente compreso tra 250 e 300 milioni di euro. Rimanere in Germania? Anche se il Bayern Monaco avesse i soldi, non lo farebbe. Si scatenerebbe l’inferno se un giocatore in Germania guadagnasse 50 milioni