Ancora scontro a Tiki Taka tra Wanda Nara ed Antonio Cassano: la moglie e agente di Mauro Icardi ha provato a rispondere per le rime alle accuse dell’ex attaccante dell’Inter

Da settimane ormai gli studi di Tiki Taka sono terreno di scontro tra le presenze fisse Wanda Nara ed Antonio Cassano. La moglie e agente di Mauro Icardi nelle scorse puntate si è trovata più volte a doversi difendere dall’ex attaccante dell’Inter, sempre piuttosto critico nei confronti dell’argentino dopo le ben note vicende degli ultimi mesi. La Nara ieri è però passata al contrattacco: parlando dell’inaspettato utilizzo dal primo minuto del marito sabato sera contro la Juventus da parte di Luciano Spalletti, Wanda ha stuzzicato Fantantonio. «Io non sapevo se Mauro avrebbe giocato o meno titolare contro la Juventus sabato, Spalletti queste cose non me le dice perché non sono amica sua come Cassano – le parole della showgirl argentina – . Mi è piaciuto però come ha giocato Mauro, ha fatto una bella partita. Spalletti ha detto che resterebbe all’Inter cento anni? Allora Icardi di più, centocinquanta anni, perché è giovane».

Cassano chiaramente non si è fatto sfuggire l’occasione per controbattere con decisione: «Spalletti deve rimanere all’Inter, quelli che devono andare via cono Icardi ed Ivan Perisic. Suning al Jiangsu (l’altra squadra di proprietà del colosso cinese, ndr) sta facendo correre intorno al campo Ramires da un anno e mezzo». Il riferimento del barese è alla situazione attuale dell’ex centrocampista brasiliano del Chelsea, messo fuori squadra in Cina (nonostante un contratto milionario) dopo aver cercato di forzare l’addio lo scorso anno. La Nara ha dunque così replicato sul finale a Cassano: «Icardi ha segnato centoquaranta gol finora e non vedo perché dovrebbe tagliare l’erba, ma se glielo chiedessero per l’Inter farebbe pure questo. Mauro resta all’Inter, ha un contratto e decide lui il proprio futuro: non di certo Cassano, che è amico di Spalletti».