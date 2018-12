Tutti contro Wanda, il popolo interista: «È la rovina di Icardi»

I retroscena di mercato e sul rinnovo di Icardi lanciati ieri da Wanda Nara a “Tiki Taka” hanno sollevato un’ondata di polemiche sui social. Soprattutto da parte dei tifosi interisti…

Il sasso è stato lanciato nello stagno, ma ha avuto l’effetto di un terremoto: le parole di Wanda Nara ieri a “Tiki Taka” hanno sollevato un’ondata di rumors e polemiche. La moglie (e agente) del capitano dell’Inter Mauro Icardi non si è certo risparmiata svelando alcuni succulenti retroscena del passato più o meno recente: prima quelli sul rinnovo (a quanto sembra abbastanza lontano) con la società nerazzurra, poi quelli relativi alla presunta cessione (a detta della Nara quasi conclusa) in estate di Icardi alla Juventus in cambio di Gonzalo Higuain. Parole pesanti insomma che, secondo i più, hanno avuto come unico obiettivo quello di mettere pressione all’Inter nella vicenda del prolungamento dell’attaccante argentino e di creare ingiustificato scalpore in un momento clou.

Sui social ovviamente in tanti non hanno lesinato stoccate più o meno in punta di fioretto alla Nara. Tra i tanti, soprattutto tifosi interisti, da una parte da sempre estasiati dalle prestazioni in campo di Icardi, dall’altra stufi delle uscite della moglie/procuratrice a mezzo pubblico. Così qualcuno solleva il legittimo dubbio: vale la pensa tenersi il capitano con l’ingombrante “bagaglio” di sua moglie? Decisamente una situazione spinosa in cui districarsi per il nuovo amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, che a questo punto dovrà prendere atto di una questione che non può più essere sottaciuta, quella relativa al rinnovo di Icardi, alle pesanti richieste del suo entourage e a un modo di condurre la trattativa che – evidentemente – non sembraessere perfettamente in stile british…