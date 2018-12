Ancora Wanda Nara. La showgirl è stata la vera protagonista della settimana nerazzurra, dopo le dichiarazioni bomba su Mauro Icardi alla Juventus e le risposte di Ausilio e Marotta in occasione della festa nerazzurra. Ma alla moglie del capitano nerazzurro non sono bastate le critiche dei tifosi dell’Inter e anzi ha fatto di tutto per continuare a far crescere l’audience intorno alla vicenda. Ieri, in occasione del compleanno di uno dei figli avuti con Maxi Lopez, Coki, un’altra frecciatina: i colori bianconeri protagonisti del party. Queste le parole della showgirl: «Ho pensato a qualcosa di diverso per Coki a cui piacciono molto i film, una sala con gli amici più cari e pop corn per tutti». I palloncini erano infatti disposti a rappresentare il “Ciak” tipico dei registi, che di fatto è proprio bianco e nero. Ma c’è da credere che sia stata una pura casualità?

I più scettici avranno anche posto l’attenzione ad un particolare tag: quello di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Wanda Nara ha infatti taggato in una delle foto della serata proprio la showgirl compagna dell’attaccante juventino. Nessuna risposta e cambio del tag dopo circa 24 ore, troppe perché i vari tifosi non si accorgessero dell’accaduto.