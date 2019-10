Wolfsberger-Roma streaming e probabili formazioni: dove vederla

Wolfsberger-Roma streaming e probabili formazioni: impegno in Austria per la Roma nella 2ª giornata della fase a gironi di Europa League

Impegno in terra austriaca per la Roma di Paulo Fonseca nella 2ª giornata del Gruppo J di Europa League. I giallorossi, dopo la bella vittoria interna all’esordio contro l’Istanbul Basaksehir, sfideranno in trasferta il Wolfsberger guidato da Gerhard Struber. Wolfsberger-Roma: la partita si giocherà giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18.55 nello scenario dell’UPC Arena di Graz.

Questo perché la Lavanttal-Arena di Wolfsberger, impianto utilizzato normalmente dagli austriaci per le partite casalinghe, non ha i requisiti minimi per ospitare gare delle Coppe europee (ha solo 3.000 posti a sedere e 4.500 in piedi) e perchè lo Stadio individuato per sostituirlo nelle gare di Europa League, il Wörthersee-Stadion di Klagenfurt (distante una cinquantina di chilometri), è attualmente pieno di alberi per un’iniziativa contro il degrado ambientale. Così la squadra traslocherà a Graz, in uno degli impianti più importanti del Paese, che dista però 80 chilometri dalla cittadina di Wolfsberger.

I giallorossi dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Fonseca attuerà un ampio turnover. Fra i pali ci sarà spazio per il dodicesimo Mirante, in difesa al centro agirà Juan Jesus in coppia con Fazio, mentre a sinistra ci sarà spazio per Spinazzola al posto di Kolarov. In mediana in campo dal 1′ Diawara con Cristante. Novità anche sulla trequarti, con Pastore riproposto dal titolare fra Zaniolo e Kluivert. In attacco rifiaterà anche Dzeko, che sarà sostituito da Kalinic. Gli austriaci dovrebbero invece schierarsi con un 4-1-3-2 molto offensivo. In attacco Weissman dovrebbe affiancare Niangbo.

La sfida di Europa League Wolfsberger-Roma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Wolfsberger-Roma

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 3 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: UPC Arena (Graz)

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo)



Le probabili formazioni

WOLFSBERGER (4-1-3-2): Kofler; Novak, Solbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb; Schmid, Liendl, Ritzmaier; Weissman, Niangbo. All. Struber

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca

