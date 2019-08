Wolverhampton Torino: Belotti e la difficile intesa con Zaza

Belotti si è sacrificato molto in Wolverhampton-Torino. E’ evidente quanto manchi un giocatore di qualità tra le linee

Contro il Wolverhampton, si sono visti ancora una volta i limiti del Torino nella rifinitura. Soprattutto nell’attaccare difesa schierate. E’ mancato un giocatore di estro tra le linee, con Belotti e Zaza costretti a inventarsi giocate difficili dal nulla.

In particolare, con l’ex Valencia al centro dell’attacco, era spesso il Gallo che o veniva incontro, o si defilava parecchio. Un esempio nella slide sopra. Belotti si è sacrificato molto nei movimenti (3 passaggi chiave per lui), ma se il Torino si aggrappa a lui per rifinire e non per finalizzare vuol dire che ci sono equivoci nella costruzione della rosa. Vedremo ora con il probabile arrivo di Kamano.