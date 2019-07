Yaya Touré riparte dalla Cina: ufficiale il passaggio al Qingdao Huanghai

Yaya Touré riparte dalla Cina. Dopo sei mesi di inattività, il centrocampista ha firmato per il Qingdao Huanghai

Sembrava deciso a smettere di giocare, eppure Yaya Touré ha deciso di tornare in campo. Il centrocampista riparte dalla Cina, dove giocherà con il Qingdao Huanghai, club di seconda divisione.

Dopo aver rescisso a dicembre il contratto con l’Olympiacos, l’ex Manchester City sembrava voler appendere gli scarpini al chiodo, ma adesso per lui inizia una nuova avventura sul rettangolo verde. L’ivoriano, come annunciato dallo stesso club cinese, è pronto ad una nuova esperienza, nella quale cercherà di portare la squadra in prima divisione.