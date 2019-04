Yaya Toure allontana il ritiro: «Non è il momento, ho altri due anni di carriera»

L’ex Manchester City chiarisce il suo futuro: «USA, Emirati o Asia? Mi prenderò del tempo e poi deciderò dove andare»

Yaya Toure ha parlato ai microfoni di Canal+ in merito al suo futuro. L’ex centrocampista di Barcellona e Manchester City ha smentito le voci a riguardo di un possibile suo ritiro dal calcio giocato: «Non è ancora arrivato il momento del ritiro, credo di poter giocare per altri due e tre anni».

Yaya Toure continua analizzando le possibili mete per il suo futuro: «Perché no negli USA o negli Emirati o in Asia? Mi prenderò il tempo per pensare e capire quale sarà la scelta migliore per me in vista della prossima stagione».