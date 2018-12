Young Boys-Juventus, le reazioni bianconere sui social: dal tweet di Allegri al commento di Emre Can sugli ottavi di Champions

Una sconfitta che non fa male. Questa in sintesi l’analisi di Young Boys-Juventus, secondo ko stagionale dei bianconeri che cadono 2-1 in Svizzera. Le reazioni del mondo bianconero sui social network nel post-partita sottolinea la giornata storta della Juventus ma anche la soddisfazione per aver centrato l’obiettivo del primo posto. «Guardiamo avanti, fortunati a tenere il primo posto in un giorno dove molte cose non sono andate nel verso giusto. Adesso pensiamo a sabato» il commento di Leonardo Bonucci affidato a Twitter. Tiene alta l’asticella anche il tecnico Massimiliano Allegri: «Sconfitta indolore che però deve renderci ancora più determinati, le giornate storte capitano ma bisogna saperle contenere».

Filtra insomma la sensazione di una caduta senza strascichi, il risultato del Mestalla ha certificato il primo posto nel girone per la Juve che lunedì prossimo conoscerà la sua avversaria agli ottavi di finale. Questo il commento di Emre Can ai microfoni di Uefa.com dopo la partita: «Volevamo fare il nostro lavoro nella fase a gironi e lo abbiamo fatto. Siamo felici di andare avanti nella competizione da primi e continuare ad essere in Champions League. Ora vediamo quale squadra affronteremo, ovviamente vogliamo arrivare fino in fondo».

