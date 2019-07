Zaha Arsenal: l’obiettivo di Emery è il re del dribbling

L’Arsenal sta provando l’assalto per Wilfried Zaha. L’esterno del Crystal Palace ha qualità pazzesche nel saltare l’uomo

Per rinforzare la squadra, uno dei principali obiettivi dell’Arsenal è Wilfried Zaha. L’esterno del Crystal Palace è reduce da un’annata estremamente positiva caratterizzata da 10 gol e 5 assist. Il calciatore ivoriano è piuttosto duttile, sa fare a suo modo sia la seconda punta che l’esterno (in ogni lato del campo tra l’altro, anche se dà il meglio a sinistra).

In particolare, è eccezionale nel saltare l’uomo. Nell’ultima stagione di Premier nessuno ha provato più dribbling: ben 225 (di cui 114 vinti). All’Arsenal manca imprevedibilità sulle corsie esterne e qualcuno in grado di coprire bene l’ampiezza. Zaha sarebbe un gran colpo per Emery.