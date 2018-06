Zamparini tuona dopo il play-off: «Frosinone-Palermo gara illegale»

Le parole del patron rosanero Zamparini all’indomani dei fatti di Frosinone-Palermo con la società siciliana che ha annunciato ricorso per due episodi

Frosinone-Palermo non finisce qua. Maurizio Zamparini, patron della società siciliana, annuncia azioni legali come già emerso nella serata di ieri dopo il concitato finale del playoff di Serie B. Questo l’intervento di Zamparini ai microfoni del sito ufficiale dei rosanero: «Noi abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso e di supportarlo con tutte le prove. Credo che l’arbitro abbia cambiato la decisione sul rigore perché assediato e intimidito dalla squadra avversaria, tanto da non punire con il cartellino rosso chi ha dato la testata a Nestorovski davanti ai suoi occhi».

Prosegue Zamparini che conferma la linea espressa dal presidente Giammarva sulla presentazione del ricorso: «E’ stato un susseguirsi di cose che nulla hanno a che fare con la legalità, per cui è stato un incontro illegale, da quel momento in poi l’arbitro ha perso la trebisonda. Noi faremo i passi necessari, sperando che il tutto porti ad avere giustizia perché lo spettacolo che ha dato il calcio italiano ieri a Frosinone è stato indecoroso per il comportamento dei suoi giocatori che tirava in campo i palloni per fermare l’azione d’attacco del Napoli. Episodi né rilevati né sanzionati dagli arbitri».