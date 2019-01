L’ex azzurro Pierluigi Casiraghi ha commentato l’exploit di Nicolò Zaniolo, criticando la scelta dell’Inter di cederlo per Nainggolan.

Nicolò Zaniolo sta entusiasmano proprio tutti in Italia. Le sue prestazioni con la Roma, unite al suo carattere e alla sua voglia di fare, l’hanno già proiettato come uno dei talenti più splendenti del nostro calcio. L’ex azzurro Pierluigi Casiraghi ha commentato così la sua esplosione alla Gazzetta dello Sport: «Zaniolo è un talento naturale di grandissima qualità, che sorprende pure per forza fisica e aerobica: per questo fa già la differenza. Quella è la caratteristica principale del talento. Se a 19 anni dimostri di essere già pronto in Champions al debutto in casa del Real oppure in A è chiaro che devi avere una personalità fuori dal normale . Nicolò ha tutte queste doti e può giocare in tanti ruoli».

Casiraghi si concentra poi sul rimpianto dell’Inter: «Dal vivaio Inter escono tanti ottimi giocatori ogni anno ma è chiaro che qui siamo di fronte a un errore di valutazione. Il problema è che una big è costretta a puntare subito alla vittoria e l’Inter con Nainggolan voleva colmare in fretta il gap. Ma così ha sacrificato un tesoro».