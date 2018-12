Duvan Zapata è letteralmente esploso con l’Atalanta: con 8 reti nel mese di dicembre ha fatto meglio di Messi.

Dicembre è il mese dei record per Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, originario di Cali, è letteralmente esploso trascinando la Dea a suon di gol. Ben 8 in 5 gare per lui (un gol ogni 54,38 minuti), conteggiando la doppietta rifilata alla Juventus nel giorno di Santo Stefano, 9 in 18 complessivamente. In estate il club nerazzurro ha sborsato 12 milioni di euro per strapparlo alla Sampdoria, e quei soldi si stanno rivelando ben spesi.

Dopo un periodo di ambientamento iniziale, Zapata, legatissimo alla sua famiglia, composta dalla moglie Diana, dal figlio Dayton e dalla figlia Dantzel, oltre che dal cane Dexter, un meraviglioso Golden Retriever, e da papà Oliver e dalla sorella Cindy, che vivono in Colombia, sta dimostrando tutto il suo valore piazzandosi al 1° posto nel mese di dicembre fra i migliori marcatori europei. Con 8 gol, infatti, Zapata precede Lionel Messi (6 gol in 4 partite) e il sudcoreano del Tottenham Heung-Min Son (6 gol in 6 partite).

Per Zapata, che spera di raggiungere la doppia cifra in Serie A già nell’impegno di sabato contro il Sassuolo, dicembre è stato un mese da incorniciare. Per lui la prima stagione in nerazzurro si sta dunque rivelando una piacevole conferma di quanto di buono già fatto con Napoli (11 gol in 37 presenze in A), Udinese (18 gol in A in 63 presenze) e Sampdoria (11 gol in A in 31 presenze).

8 – Duvan #Zapata ha segnato 8 reti in Serie A da inizio dicembre ad oggi, più di qualsiasi altro giocatore in questo periodo nei top-5 campionati europei. Irresistibile. pic.twitter.com/dLNPnKWBA0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 27, 2018

