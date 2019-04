Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, attacca Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri sotto attacco. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato di Moise Kean e dei giovani lanciati in Serie A da Max Allegri. Il giornalista non ha avuto parole ragguardevoli nei confronti dell’allenatore della Juventus: secondo Zazzaroni, Allegri ha gettato nella mischia il classe 2000 solo per disperazione.

Ecco le parole del giornalista a Radio Marte: «Non sono d’accordo su chi ha esaltato il ragionamento della Juventus sui giovani talenti lanciati in prima squadra. Allegri ha mandato dentro Kean solo per disperazione». Zazza ha parlato anche del Napoli: «Confronto Ancelotti-Sarri? E’ fuorviante parlare di Sarri. Questa è la fase di down del Napoli degli ultimi anni. Tutto sembra nero, ma non è così nero. A Carlo va concesso almeno un anno. Al Napoli secondo me mancano due campioni, non due da 800 milioni ma due che diano grande esperienza nei momenti più importanti della stagione».