Zeman: «Gasperini è il miglior allenatore da anni. Italiano mi somiglia»

Zdenek Zeman ha parlato di Gasperini e degli allenatori emergenti in Italia

Zdenek Zeman, storico allenatore su tutte della Roma, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato del valore dei tecnici italiani.

«Il primo, ma da anni, è Gasperini: ha una mentalità che colpisce, vuole sempre avere la palla e poi attacca, insegue la vittoria. In un calcio in cui intanti passano la palla all’indietro, manco fossimo nel rugby, l’Atalanta fa altre cose e anche assai belle. Tra i giovani? Italiano, non si accontenta, devo dire che penso un poco mi somigli. Vuole salvarsi attraverso il gioco: lo propone e non lo subisce. E non ha paura».