Zenga: «Sono rimasto male per quanto successo a Cagliari»

Walter Zenga, ex allenatore del Cagliari, è così tornato a parlare della propria parentesi in Sardegna

Intervistato da Tuttosport, Walter Zenga, ex allenatore del Cagliari, è così tornato a parlare della propria parentesi in Sardegna: «Ho girato il mondo, ho vissuto momenti meravigliosi ed ho ancora tanta voglia di fare. Se mi giro e guardo indietro dico che ci sono rimasto male per quello che è successo a Cagliari. Ma ho anche imparato ad accettare sempre il risultato del campo».

SU CRAGNO – «Sono strafelice che Cragno continui a crescere. A livello di portieri in Italia siamo ben messi, c’è l’imbarazzo della scelta».