Delusione Zhang: sperava di annunciare Marotta con gli ottavi in tasca

L’Inter presto annuncerà l’accordo con Beppe Marotta. Delusione per Zhang: voleva la qualificazione agli ottavi

Beppe Marotta all’Inter? Presto potrebbe arrivare la firma del dirigente ex Juventus. Delusione però in casa Inter per la sconfitta contro il Tottenham. I nerazzurri, con un pareggio, avrebbero eliminato gli Spurs e avrebbero strappato il pass per gli ottavi con un turno d’anticipo, in un girone difficilissimo e il presidente StevenZhang sperava di festeggiare la qualificazione agli ottavi. I nerazzurri dovranno attendere ancora ma hanno il destino nelle proprie mani. Come detto, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è delusione perché Steven voleva preparare nel migliore dei modi l’annuncio del nuovo dirigenti.

Beppe Marotta, il top player dei dirigenti, votato come il miglior dirigente sportivo dell’ultima stagione, è pronto a ripartire dopo l’addio alla Juventus. Non c’è ancora la firma ma presto arriverà anche quella. Tra Zhang e Marotta serve un ultimo incontro per la firma, probabile che possa esserci a partire da domani. Presto l’Inter potrà festeggiare l’arrivo del nuovo amministratore delegato, uno dei dirigenti più vincenti in Italia. I nerazzurri sono pronti a completare il pacchetto dirigenziale con un pezzo da 90. La delusione per il ko con il Tottenham verrà presto smaltita.