Zico: «Paquetà fenomeno, Godin leader. Sarri farà bene alla Juve»

L’ex calciatore Zico ha parlato di vari temi che riguardano squadre di Serie A: le parole del brasiliano

L’ex calciatore brasiliano Zico ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di vari temi che riguardano la Serie A.

PAQUETA’ – «È un piccolo fenomeno. È riuscito a non farsi schiacciare dal confronto con Kakà, una delle leggende rossonere. Ha tutto per diventare velocemente un top player. Lui è un numero 8, non è trequartista».

GODIN – «Il nuovo allenatore Conte si troverà dentro lo spogliatoio un vero leader. Certo, Godin non è più un ragazzino. Ma è un vincente. Un bel colpo per l’Inter».

JUVE – «La Juve vince da troppo tempo. Così non è bello, non è divertente il calcio italiano. Sarri? La Juve ha scelto bene. Farà bene anche alla Juve. Magari aiuterà Douglas Costa a trovare quella continuità che gli manca per diventare fenomeno».