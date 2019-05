Juve, ritorno di fiamma con Zidane? «Decido io o lascio il Real»

Zinedine Zidane sbotta in conferenza stampa palesando il proprio malumore. Torna di moda la candidatura di Zizou per la panchina della Juve

«Quando inizierà la stagione, dirò chi è il primo, chi è il secondo e chi è il terzo portiere. La squadra la decido io, è chiaro. Io sono l’allenatore e faccio ciò che voglio, se non sarà così me ne andrò. Per quanto riguarda gli acquisti, c’è gente che ci sta lavorando, persone che lavorano insieme».

Queste le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Zinedine Zidane. Come scrive Repubblica trattasi di parole che testimoniano le recenti frizioni tra il tecnico e Florentino Perez. Che il francese possa tornare di moda come nome per il dopo Allegri in casa Juventus?