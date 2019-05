Zidane: «Parlerò di Pogba quando sarà del Real Madrid»

Zidane ha parlato in conferenza stampa anche dell’obiettivo di mercato Pogba. Ecco le parole del tecnico del Real Madrid

Zinedine Zidane ha messo gli occhi su Paul Pogba. Il Real Madrid ha bisogno di ripartire dopo la stagione deludente, ragion per cui investirà in modo importante sul mercato.

L’obiettivo numero uno a centrocampo è proprio il centrocampista francese. Anche la Juventus lo ha contattato per riportarlo a Torino, ma al momento i Blancos sono in vantaggio nella trattativa con il Manchester United.

Zidane ha voluto mettere a tacere ogni altra domanda sul giocatore. Nel farlo, il tecnico ha implicitamente ammesso come Pogba sia vicinissimo a vestire la maglia del Real Madrid. Ecco le parole dell’allenatore:«Lo conosco bene, ma oggi è un giocatore dello United. A fine stagione vedremo cosa succederà. Non parlerò più di Pogba finché non sarà un nostro calciatore».