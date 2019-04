Ziliani ha commentato la vicenda del giorno: la lite tra Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, e Lele Adani

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha messo bocca sulla vicenda Allegri-Adani. Il tecnico della Juve ha avuto un acceso confronto con l’opinionista che nei giorni lo aveva criticato pesantemente per il gioco e per le sue idee. Max non le ha mandate a dire, esagerando nei toni, ed è andato via, abbandonando l’intervista.

Questo il pensiero di Ziliani: «Allegri intimidisce Adani sbraitando che i teorici non possono criticarlo: lui fa l’allenatore sul campo e non sui libri. Proprio come Ten Hag che sul campo, fionda contro mitra, l’ha umiliato evidenziandone la pochezza di tecnico. Sull’inadeguatezza umana, sapevamo già tutto».