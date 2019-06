Zoff: «Buffon torna alla Juve? Non vedo problemi»

Dino Zoff ha parlato delle clamorose voci che vorrebbero Buffon vicino al ritorno alla Juve. Le parole dell’ex portiere

L’idea di un ritorno di Buffon alla Juve ha lasciato tutti a bocca aperta, anche Dino Zoff, che ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato così delle clamorose voci.

«Non vedo alcun problema. Ognuno fa quello che sente, senza considerazioni negative. Torna anche in Nazionale? Ora non esageriamo. L’idea di un futuro in dirigenza può aver influenzato la sua voglia di tornare alla Juve: non sono contrario, certamente non me l’aspettavo» ha dichiarato l’ex portiere.