Paratici conferma a mezza bocca: Juventus interessata al giovane regista di centrocampo polacco Szymon Zurkowski

Si chiama Szymon Zurkowski e potrebbe essere il nuovo obiettivo polacco nelle mire della Juventus. A svelarlo, abbastanza indirettamente, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, intervenuto nel corso della trasmissione in streaming “Prosto w Szczene” condotta, per hobby e per piacere, anche dal portiere bianconero Woyciech Szczesny. A domanda diretta riguardo un possibile interessamento della Juve per il giovane centrocampista, classe 1997, attualmente in forza al Gornik, Paratici si è infatti lasciato scappare un «Forse…».

Per Zurkowski, regista di centrocampo, non manca comunque la concorrenza: qualche mese fa il suo nome era stato per esempio accostato anche alla Fiorentina. Il ragazzo è attualmente uno dei giocatori più rappresentativi della nazionale polacca Under 21, ma è pure nel giro della nazionale maggiore, mentre il costo del suo cartellino è fissato a circa 5 milioni di euro (contratto in scadenza al termine della prossima stagione). Sentiremo parlare ancora di lui? «Forse…».