La Juventus su Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio potrebbe andare via a fine stagione. I bianconeri ci pensano

La Juventus cerca un nuovo difensore centrale e ha messo gli occhi su Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio, autore di un’altra grande stagione, è arrivato in biancocelesti in estate, dopo 5 anni a Sassuolo. Il difensore è uno dei leader della difesa di Simone Inzaghi, probabilmente il miglior acquisto dell’anno per Lotito e Tare, insieme a Correa. In poco tempo si è imposto al centro del gioco e dello spogliatoio e la Juventus lo osserva.

Secondo Il Corriere dello Sport, Fabio Paratici, presente in tribuna a Marassi per Sampdoria-Lazio, non ha osservato solo Praet e Audero, ma anche Francesco Acerbi. Il difensore potrebbe fare al caso della Vecchia Signora, anche se per il momento si tratta solo di interessamento marginale, senza alcun contatto tra le parti. Difficile prevedere un trasferimento di Ace alla Juventus ma i bianconeri ci pensano.