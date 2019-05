Adani presente in studio per Juve-Toro: altro duello con Allegri?

Adani sarà presente in studio per Juve-Torino dopo la lite con Allegri nel post partita contro l’Inter: altro duello in vista?

Si parla ancora della lite tra Lele Adani e Max Allegri, nel post partita di Inter–Juve. L’ex difensore nerazzurro imputa all’allenatore della Vecchia Signora mancanza di coraggio e idee di gioco. Allegri, dal canto suo, rivendica la vittoria di sei scudetti.

In settimana, i due non si sono risparmiate frecciatine a distanza. Stasera, in occasione della diretta di Juventus–Torino, sarà presente negli studi di Sky Sport, Adani, al suo consueto posto di commentatore. Altro duello in vista tra i due?