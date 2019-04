Adani e l’Inter: «Dybala ideale, Spalletti da confermare»

Le parole di Lele Adani sul momento dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni tra presente e futuro

Non solo la lite con Massimiliano Allegri. Daniele Adani, ex difensore, ha parlato a Sky Sport, analizzando il momento dell’Inter e proiettandosi anche sulla prossima stagione. L’opinionista Sky ha lodato il lavoro di Spalletti: «Bisogna dare grande merito a Spalletti perché ha saputo ricompattare l’ambiente anche nei momenti difficili e adesso si trova ad avere davvero un gruppo coeso e che rema tutto dalla stessa parte. Ha risolto tanti casi all’interno dello spogliatoio e questo non era affatto scontato».

Prosegue Adani, parlando anche di calciomercato: «Un grande lavoro dentro e fuori dal campo, per me merita ampiamente la riconferma. Contro la Juve ha giocato alla pari, e anche oltre, eppure la Juve è superiore all’Inter ma a San Siro la differenza non si è vista. La base c’è, ma sul mercato bisognerà integrare qualcosa per ridurre il gap con la Juve. Per me il profilo giusto sarebbe Dybala, non ho dubbi. Uno come Dybala non ce l’ha nessuno».