Agente Di Lorenzo: «Lo voleva anche l’Inter ma abbiamo preferito il Napoli»

Le parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo che ha svelato a Radio KissKiss ha svelato alcuni retroscena di mercato

Giovanni Di Lorenzo poteva vestire il nerazzurro dell’Inter piuttosto che l’attuale azzurro del Napoli. È quanto svela l’agente del terzino italiano ai microfoni di Radio KissKiss. Le sue parole.

«Su Di Lorenzo c’erano molte squadre, lo voleva anche l’Inter ma nella mia testa c’era di portare via Elseid Hysaj e per agevolare questa idea ci voleva un altro terzino per il Napoli e quindi abbiamo preferito portarlo qui. Oggi ne abbiamo ancora di pi»