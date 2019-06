Agente Isla: «La Fiorentina gli piace, tornerebbe volentieri in Italia»

L’agente di Mauricio Isla, esterno cileno, ha parlato dell’interesse della Fiorentina per il suo assistito: le parole

Alejandro Santisteban, agente di Mauricio Isla, ha parlato dell’interesse della Fiorentina verso suo assistito. Queste le sue parole ad Haber3.com.

«La Fiorentina è un’opzione che piace al ragazzo, anche se abbiamo un altro di contratto con il Fenerbahçe. Saremmo pronti ad ascoltare un’offerta se dovesse arrivare da un club così importante. Mauricio ha dei bei ricordi dell’Italia, non vedrebbe l’ora di tornare. In passato abbiamo già negoziato con la Fiorentina, ma per molte ragioni il trasferimento non è avvenuto. Le cose però possono cambiare molto rapidamente…» ha dichiarato il procuratore del cileno.