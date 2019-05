Agente Malcuit: «In futuro sarà titolare. Non ci sono molti più forti di lui»

Bruno Satin, procuratore di Kevin Malcuit, ha parlato della stagione e del futuro del suo assistito: le sue parole

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”. Il procuratore ha parlato del futuro del suo assisto.

NAPOLI INTER – «Il Napoli ha qualità, mi ha stupito invece l’atteggiamento dell’Inter di ieri che doveva giocarsi la Champions e credevo ci mettesse più grinta. Alla fine il Napoli ha meritato la vittoria».

CAMPIONATO ITALIANO – «Ogni anno pensiamo che il campionato sarà più equilibrato e invece vince sempre la Juve. A certi livelli la società fa la differenza e la Juventus negli ultimi anni non ha offerto un gioco straordinario, ma quando si fanno i conti, il distacco con chi insegue è sempre netto».

MALCUIT – «Non mi risulta che Malcuit non sia nelle grazie di Ancelotti e che a fine stagione andrà via. Non ci sono in Italia terzini destri molto più forti di lui. Ancelotti sa gestire il gruppo e vuole sempre la rosa più forte possibile e magari farà le sue richieste alla società, ma Kevin può essere un titolare del Napoli del futuro. Il desiderio di Malcuit è restate nel Napoli e non mi risulta che la società voglia mandarlo via. Non mi risulta neppure che non sia più nei piani del Napoli e non è vero che non c’è feeling tra Kevin e Ancelotti. Chi scrive queste cose? Sono balle. Tra i due c’è un ottimo rapporto.

Penso che Ancelotti resterà a Napoli, credo sia l’unica certezza in questo momento».