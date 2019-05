L’agente Palermo: «Di Lorenzo ha fatto gavetta, Almendra ha qualità»

L’agente Paolo Palermo ha parlato di vari spunti di mercato legati a squadre di Serie A, soprattutto al Napoli: le sue parole

Il procuratore Paolo Palermo ha parlato ai microfoni di Radio Marte di vari spunti di calciomercato. Le sue parole.

ALMENDRA – «Non sto seguendo il mercato del Napoli, però mio figlio è in Argentina e so che Almendra ha qualità. Il giocatore poi va aspettato, ma se il Napoli chiude l’operazione, fa un ottimo investimento per il futuro».

SCUDETTO – «La prossima stagione per lo scudetto sarà una lotta a tre: Juventus, ma anche Napoli e Inter. Il Napoli non stravolgerà la rosa, ma aggiungerà ulteriore qualità e poi avrà dalla sua la continuità tecnica».

DI LORENZO – «Di Lorenzo ha fatto la gavetta, è un ottimo giocatore e mi ha impressionato molto per qualità e concentrazione e se farà bene nel Napoli sarà anche convocato in Nazionale perché ha struttura, gamba, è intelligente».

ROMERO – «Le due società parlano da marzo: la Juve vuole prenderlo, il Genoa lo vuole dare, ma adesso non so dire altro».

IZZO – «Sono felice per la convocazione di Izzo in Nazionale e le parole di Mancini mi sono piaciute molto. L’ambiente Torino, la città e la società hanno fatto crescere esponenzialmente Izzo che è esploso soprattutto grazie a Mazzarri».