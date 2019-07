L’agente di Seri svela: «Milan? Stiamo valutando la proposta»

Milan, Roma e Napoli interessate Jean Michael Seri, centrocampista del Fulham. Ecco le parole dell’agente del giocatore

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Jean-Micheale Seri è finito nella lista di Milan, Roma e Napoli, che potrebbero dar vita a una vera e propria asta. A tal proposito l’agente del calciatore, Franklin Mala, ha parlato del futuro del suo assistito a Calciomercato.com

MILAN – «Sappiamo che si sta parlando molto di Milan per Seri. In questo momento posso solo dire che vedremo se ci saranno degli sviluppi, siamo in attesa. Prenderemo in considerazione l’opportunità»

ROMA – «Ci sono molti club interessati, non posso aggiungere altro»

QUANTO VALE – «22 milioni di pound (24,5 milioni di euro)»