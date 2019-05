Ajax, che festa per il titolo. Adesso occhi aperti sul mercato

Nonostante la finale di Champions sfiorata, la stagione per l’Ajax rimane da incorniciare. Ma che fine faranno i grandi talenti?

Un doblete compiuto, una possibilità di triplete sfiorata a circa due secondi dal termine della sfida col Tottenham. Il rimpianto europeo, per l‘Ajax, sarà sempre vivo, ma gli olandesi sono stati comunque in grado di portare in bacheca il trentaquattresimo titolo e la coppa d’Olanda. Mica male. Lo scudetto ha scatenato una grande festa tra le strade di Amsterdam: i tifosi si sono riversati in massa alla Johann Cryuff Arena e hanno celebrato i loro idoli.

Quegli idoli che, però, non sono certi di rivedere l’anno prossimo. Per un De Jong che saluterà ufficialmente dal primo luglio, ad attenderlo il Barcellona, ci sono ancora tutti gli altri talenti che non conoscono il loro futuro. De Ligt su tutti, bramato da praticamente mezza Europa. Poi i talenti come Van de Beek e Neres, la cui stagione disputata ha sicuramente attratto le big del calcio mondiale. Discorso a parte per Ziyech. Il suo trasferimento alla Roma, l’anno scorso, era praticamente cosa fatta. Poi Monchi virò, col senno di poi erroneamente, su Pastore. Da capire adesso quale sarà la prossima squadra che vorrà puntare sul marocchino.