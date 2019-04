Ajax-Juventus streaming tv e probabili formazioni: dove vederla

Ajax-Juventus streaming tv e probabili formazioni: dove vedere la gara d’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Ajax-Juventus streaming tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Mercoledì 10 aprile alle ore 21, alla ‘Johan Cruijff ArenA‘ di Amsterdam, i biancorossi di Erik ten Hag ricevono la squadra di Massimiliano Allegri nel primo atto dei quarti di finale della competizione. Gli olandesi arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Real Madrid agli ottavi; i bianconeri hanno invece avuto la meglio nella doppia sfida con l’Atletico Madrid. Nelle dodici sfide ufficiali tra le due squadre, 8 vittorie italiane, 2 pareggi e 2 successi olandesi. Da ricordare, la finale di Coppa dei Campioni del 1973 vinta dall’Ajax sulla Juventus per 1-0 a Belgrado, e quella della Champions League del 1996 vinta dai bianconeri a Roma ai calci di rigore. La sfida di ritorno che sancirà la qualificata alle semifinali di Champions è in programma martedì 16 aprile alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino.

Ajax-Juventus sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e, per gli abbonati, sul canale Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 252. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite le app RaiPlay e Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Ajax-Juventus

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 10 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in diretta tv e streaming: Rai 1 – Sky Sport Uno – RaiPlay – Sky Go

Stadio: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Ajax-Juventus, probabili formazioni

AJAX – L’allenatore ten Hag recupera a pieno de Ligt e non si discosterà dal rodato 4-3-3. Lancieri così previsti in campo con Onana tra i pali, Veltman, de Ligt, Blind e Tagliafico in linea di difesa; a centrocampo sono pronti van de Beek e Schone, In attacco, si scalda il tridente titolare formato da Ziyech, Tadic e Neres.

JUVENTUS – Allegri, senza gli infortunati Chiellini e Can, recupera Ronaldo, pronto a giocare titolare. Per i bianconeri, probabile ritorno al 4-3-3 con Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Rugani e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo è vivo il ballottaggio tra Bentancur e Khedira per completare il reparto insieme a Pjanic e Matuidi. In avanti, si scalda il tridente composto da Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo.

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Tagliafico; de Jong, van de Beek, Schöne; Neres, Tadić, Ziyech.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

