Ajax, Ten Hag incredulo: «Sono impressionato da come abbiamo giocato»

L’allenatore dell’Ajax soddisfatto per l’1-0 contro il Tottenham: «È un ottimo risultato, specie perché abbiamo segnato fuori casa»

L’allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag è intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria dei Lancieri nella semifinale di andata di Champions League contro il Tottenham: «La mia squadra ha fatto una grande performance, soprattutto nei primi venti minuti. Sono rimasto impressionato da come abbiamo giocato. Il gol è stato importante perché lo abbiamo segnato fuori casa. Nel secondo tempo il Tottenham era più in partita, ma siamo comunque riusciti a vincere».

Ten Hag continua: «La cosa più bella di questa partita è stata il risultato, abbiamo vinto a casa loro, è fantastico. Abbiamo giocato bene e fatto un passo avanti verso la finale di Champions League. Siamo stati bravi anche a difenderci. de Ligt è uno dei pilastri della squadra, un leader. Quando lo vedi ti trasmette fiducia. Alla fine della partita ai miei giocatori ho detto bravi, ma attenzione, questo era solo il primo tempo».