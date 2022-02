Alessandria, ufficiale gli arrivi di Barillà e Ariaudo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Alessandria comunica l’arrivo di due giocatori: Ariaudo e Barillà saranno due rinforzi dei grigi in B

L’Alessandria pesca dal mercato degli svincolati per rinforzarsi e cercare forze fresche per la salvezza in B. Ufficiale gli arrivi di Barillà, svincolato a gennaio dal Monza, e di Ariaudo.

ARIAUDO – «Nuovo arrivo in difesa per i Grigi con l’ingaggio di Lorenzo Ariaudo, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022.

Ariaudo, 32 anni, 308 partite in carriera e 10 gol, cresciuto nel vivaio della Juventus, è stato protagonista con Moreno Longo della promozione del Frosinone in A nel 2017/18.

A lui va il benvenuto dell’Alessandria Calcio e di tutta la tifoseria Grigia»

BARILLA’ – «Trentatreenne centrocampista, con 437 presenze in carriera, di cui 342 in B e 38 gol: questo l’identikit di Antonino Barillà’, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022. A Nino il benvenuto dell’Alessandria calcio e tutta la sua tifoseria».