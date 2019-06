Alexander-Arnold, il dato record in finale di Champions League

Alexander-Arnold ha solo 20 anni ma è già alla seconda finale di Champions consecutiva. Il dato straordinario del giocatore

Klopp ha fatto le sue scelte: in campo, contro il Tottenham nella finale di Champions, ci sarà Alexander-Arnold. Il giovane, scendendo in campo dal 1′, segnerà un importante record: sarà il primo Under 21 a giocare titolare due finali consecutive.

Dopo essere partito dal 1′ lo scorso anno contro il Real Madrid, il terzino inglese giocherà anche contro il Tottenham da titolare: è la prima volta che un Under 21 ci riesce.