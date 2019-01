Calciomercato Napoli, Allan-Psg: De Laurentiis vola a Parigi

Il presidente De Laurentiis riceverà l’offerta ufficiale del Psg per Allan: ecco quanto chiede la società azzurra per la cessione

Il nome di Allan si fa nuovamente caldo in casa Napoli. Il Paris Saint Germain, causa forza maggiore, è stato costretto a riprendere il pressing sui partenopei per il centrocampista brasiliano. L’infortunio piuttosto serio di Marco Verratti costringe la dirigenza parigina a rivedere le proprie mosse di centrocampo e il club è tornato alla carica per Allan del Napoli. Non meno di una settimana fa i contatti tra le parti registravano una brusca frenata da parte dei parigini, adesso sembra riaprirsi pesantemente il fronte cessione per il Napoli.

Ne parla oggi il Corriere dello Sport in edicola lunedì 21 gennaio: «E Allan porta 100 milioni» è il titolo del quotidiano romano in prima pagina che fa luce sulla trattativa con i transalpini. «Il presidente De Laurentiis parte oggi per Parigi dove valuterà l’offerta del Psg: via libera all’affare solo per la cifra piena. Poi la cacca al successore» si legge in prima pagina. Inizia la missione francese del presidente De Laurentiis, il fronte Allan si fa sempre più rovente: ore decisive in casa Napoli per il calciomercato che potrebbe ricevere una svolta inaspettata.