Allegri-Adani, spunta un fuorionda del tecnico bianconero che inveisce probabilmente con l’inviato Sky e attacca l’ex difensore

Non si placano le polemiche per la furibonda lite in diretta a Sky tra Massimiliano Allegri e Lele Adani. Il tecnico della Juve ha perso la testa, abbandonando la diretta. Accanto al tecnico della Juve, nella mixed zone di San Siro, era presente anche Luciano Spalletti. Il tecnico dell’Inter se la ride ma alzando il volume si può sentire Allegri sbraitare.

Il tecnico, come sottolinea Tancredi Palmeri su Twitter, già fuori dalla diretta, strilla probabilmente contro l’inviato di Sky Sport che lo stava intervistando. Il tecnico sembra dire: «l’ho detto pure a te e a quel coglione (Adani?). E a tutto Sky». La polemica continua.