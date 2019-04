Allegri risponde ad Adani: «Sto imparando tanto da quelli che spiegano il calcio e…»

Massimiliano Allegri risponde a Lele Adani. Ecco la frecciata del tecnico all’opinionista che ieri aveva criticato l’allenatore

Scontro a distanza tra Lele Adani e Massimiliano Allegri. L’opinionista ha parlato così dopo l’eliminazione della L’opinionista ha parlato così dopo l’eliminazione della Juve dalla Champions: «Si dice che i giocatori vincono le partite, ma non si parla di idee. La Juventus non ha un piano B, se non gioca la palla su Mandzukic. Io non vedo una grande proposta. La Juve contro l’Ajax ha fatto 3 tiri in porta in due partite». Parole dure che non sono piaciute al tecnico bianconero che ha lanciato una velata frecciatina ad Adani.

Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe e parlando dell’eliminazione dalla Champions ha detto: «Il calcio non è una scienza esatta e in questi giorni qui sto imparando tanto da quelli che spiegano il calcio. E magari l’anno prossimo quando giocherò un quarto di finale rileggerò quello che hanno detto e saprò come fare. Questo è importante, è importante ascoltare». Max non ha mai menzionato Adani ma è chiaro il riferimento all’ex difensore che ha criticato pesantemente il tecnico della Juve (e non è stato l’unico perché dopo il ko con l’Ajax in tanti hanno criticato apertamente Allegri).