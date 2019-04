Juve, Adani accusa Allegri: «La Juventus non ha un piano B, se non gioca la palla su Mandzukic. Io non vedo una grande proposta» – VIDEO

Daniele Adani ci è andato giù pesante con la Juve e con Max Allegri. L’ex difensore di Inter e Brescia, ormai uno dei commentatori più noti è apprezzati di Sky Sport, ha attaccato l’allenatore: «Si dice che i giocatori vincono le partite, ma non si parla di idee. La Juventus non ha un piano B, se non gioca la palla su Mandzukic. Io non vedo una grande proposta. La Juventus, in queste quattro partite tra ottavi e quarti di finale, ha fatto una sola azione calcisticamente degna di Liverpool, City, Barcellona, Tottenham e Napoli. Ovvero quella del goal di Ronaldo ad Amsterdam».

Adani non ammette alibi quando si parla dell’eliminazione della Juve: «Sento dire che non ci sono i cambi. Avete visto chi ha messo dentro l’Ajax? Ekkelenkamp, Sinkgraven e Huntelaar. Non puoi parlare dei giocatori infortunati in un confronto con l’Ajax. Hai fatto tre tiri in 180 minuti».

E poi su Ronaldo: «La Juventus in queste partite si è meritata Cristiano Ronaldo? Un giocatore che ha fatto 15 giorni di cure e massaggi, è rientrato per essere al meglio in questi due appuntamenti ed ha fatto goal all’andata e al ritorno».