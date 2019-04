Allegri-Agnelli: incontro nelle prossime 48 ore. Si decide il futuro della Juve

Previsto incontro Allegri-Agnelli nelle prossime 48 ore. Il tecnico e il presidente si vedranno per parlare del futuro

Massimiliano Allegri e il presidente Andrea Agnelli si vedranno nei prossimi giorni per parlare del futuro della Juventus. Il tecnico ha un solo anno di contratto e vorrebbe un prolungamento con cospicuo aumento (si parla di un possibile aumento da 7,5 milioni a 10 milioni di euro). Inoltre, l’allenatore chiederà garanzie per il futuro. Secondo Sky Sport, le parti si vedranno entro le prossime 48 ore, prima del derby contro il Torino.

Non vi è certezza su data e luogo del summit ma il giorno è vicino. Venerdì la Juventus scenderà in campo per sfidare il Toro nel derby, giovedì è vigilia quindi difficilmente il duo Allegri-Agnelli si incontrerà per parlare del futuro. Probabile dunque un incontro tra oggi e domani. Al momento l’interesse delle parti sembra collimare: difficile immaginare un divorzio ma bisogna lasciare aperta ogni ipotesi. La più probabile, al momento, è quella di un Max Allegri ancora allenatore della Juventus, magari con un prolungamento del contratto.