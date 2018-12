Allegri annuncia: «Cristiano Ronaldo in panchina con l’Atalanta. Out Matuidi»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta, annunciando la panchina per CR7

Niente conferenza stampa ma un’intervista a Sky Sport per Massimiliano Allegri, a poche ore da Atalanta–Juventus. I bianconeri sfideranno la Dea questo pomeriggio alle ore 15 presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il tecnico della Juve ha annunciato la prima panchina juventina per Cristiano Ronaldo: «Per la prima volta e io Cristiano guarderemo la partita insieme dalla panchina. Son contento di quanto sta facendo, è la sua migliore partenza se guardiamo i numeri, ma io voglio che lui sia al top a marzo, quando la stagione è a un punto determinante. Matuidi non ci sarà perché ha la febbre e non ci saranno nemmeno Bernardeschi, Barzagli e Cuadrado».

Prosegue Allegri parlando della formazione e del regalo di Natale: «Contro l’Atalanta sarà importante arrivare bene a livello mentale, per non fare un regalo all’Atalanta. Vorranno passare un buon Natale battendoci, per rifarsi in casa dopo la sconfitta di Genova. Uno dei due centrali, Bonucci o Chiellini, a Bergamo riposerà. Regalo al calcio? Non voglio essere presuntuoso, la cosa che mi piacerebbe è che si lavorasse tutti in un’unica direzione. Per il mio regalo vedremo a fine anno, quando arriveranno le partite importanti».