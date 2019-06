Allenatore Chelsea, ora Abramovich si muove. Lampard il prediletto

Salutato Maurizio Sarri, il Chelsea cerca l’allenatore. Lampard sembra il favorito, con lui un possibile ritorno di Cech e Drogba

Dopo aver liberato Maurizio Sarri, il Chelsea è attualmente senza allenatore. Ragion per cui Roman Abramovich e tutto il suo staff sono a lavoro per assicurare il prima possibile un tecnico ai Blues. Anche in questo caso la trattativa pare non semplicissima, poiché il Derby County chiedere l’ormai classico indennizzo per liberarlo.

Ci si lavorerà sù, c’è ancora un po’ di tempo. Sarebbe affascinante rivedere il fenomeno del centrocampo sulla panchina della squadra che l’ha fatto grande da calciatore. E non sarà il solo: Petr Cech e Didier Drogba potrebbero unirsi a lui per riportare alla mente dei tifosi ricordi dolcissimi.