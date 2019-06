Allenatore Sampdoria: Pioli in pole, Di Francesco resta possibile

La Sampdoria cerca un allenatore per il post Giampaolo: in pole c’è Pioli, ma resta aperta la pista per Di Francesco

Con Giampaolo proiettato sempre più verso il Milan, la Sampdoria cerca un allenatore. Come spiega il Corriere dello Sport, su tutti c’è il nome di Pioli, che dopo l’addio alla Fiorentina cerca una nuova sfida per rilanciarsi.

Non sfuma però il nome di Di Francesco, che al momento è dietro al tecnico ex viola. L’ex Roma piace molto a Ferrero, ma spaventa l’ingaggio (in giallorosso prendeva 3 milioni). I blucerchiati faranno comunque un tentativo: proveranno ad offrirgli un triennale “low cost”.