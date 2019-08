Amichevole Arezzo-Roma: streaming e probabili formazioni

Amichevole Arezzo-Roma: ultimo test per i giallorossi di Fonseca prima del debutto in Serie A

Ultimo test amichevole del precampionato per la Roma di Paulo Fonseca, che sfiderà l’Arezzo, formazione toscana guidata in panchina da Daniele Di Donato, che giocherà nella nuova stagione nel Girone A di Serie C. Arezzo-Roma: la gara si giocherà nel pomeriggio di sabato 17 agosto 2019 nella cornice dello Stadio Città di Arezzo, di Arezzo.

Finora 8 vittorie (di cui una ai rigori con il Real Madrid) e un pareggio per la Lupa nel pre-stagione: 12-0 al Tor Sapienza, 10-0 al Trastevere, 3-0 al Gubbio, 7-0 al Rieti, 3-1 alla Ternana, 3-1 al Perugia, 3-2 in trasferta ai francesi del Lille, pareggio per 2-2 a Perugia con i baschi dell’Athletic Bilbao e 7-6 ai rigori contro il Real Madrid dopo il 2-2 dei 90 minuti. La squadra toscana, dal canto suo, dopo aver eliminato la Turris nel 1° Turno di Coppa Italia grazie a una vittoria per 1-0, è uscita al 2° Turno contro il Crotone, pur combattendo (4-3 allo Scida in favore dei Pitagorici).

Per quanto riguarda la formazione giallorossa, quest’ultima sarà schierata con il 4-2-3-1 e ricalcherà quella vista all’opera nelle uscite più recenti. Due i ballottaggi, entrambi in difesa: a sinistra fra Kolarov e Spinazzola e al centro fra Juan Jesus e Mancini. In attacco il bosniaco Edin Dzeko, fresco di rinnovo contrattuale.

La partita amichevole Arezzo-Roma sarà trasmessa in diretta su Roma TV (canale 213 della piattaforma Sky). Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet collegandosi alla piattaforma Sky Go, per tutti gli altri c’è la possibilità di seguire l’impegno dei capitolini sulla Pagina Twitter e sulla Pagina Facebook ufficiale dei giallorossi. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Arezzo-Roma

Competizione: Amichevole precampionato

Quando: sabato 17 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 19.30

Dove vederla in tv: Roma TV (canale 213 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: Sky Go – Pagina Twitter e Pagina Facebook ufficiale della Roma

Stadio: Stadio Città di Arezzo (Arezzo)



Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Pissardo; Borghini, Luciani, Baldan, Masetti; Belloni, Basit, Foglia; Zini, Cheddira, Rolando. All. Di Donato

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA