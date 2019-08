Amichevole Feronikeli-Milan, streaming e probabili formazioni: rossoneri impegnati in Bosnia nell’ultimo test prima del campionato

Archiviata l’International Champions Cup 2019, il Milan di Marco Giampaolo sfida in trasferta i bosniaci del Feronikeli nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. Feronikeli-Milan: la partita si giocherà la sera di sabato 10 agosto 2019 alle ore 20.45 nella cornice del Fadil Vokrri Stadium di Pristina, in Bosnia.

I rossoneri sono reduci dalla sconfitta ai rigori con il Manchester United, mentre in precedenza hanno perso di misura con Benfica e Bayern Monaco, sempre in match validi per l’ICC 2019. Giampaolo potrà testare per la prima volta uno dei nuovi acquisti, l’attaccante Rafael Leão, che dovrebbe affiancare dal 1′ in attacco il bomber Piatek, con Suso ancora trequartista a supporto. Non convocati Reina, Kessié (ancora in ritardo di condizione rispetto ai compagni per essersi aggregato tardi al gruppo dopo la Coppa d’Africa) e l’ultimo arrivato Leo Duarte. A centrocampo nel ruolo di mezzala destra dovrebbe vedersi dal 1′ anche Krunic al posto di Borini.

La partita Feronikeli-Milan sarà trasmessa in diretta da Milan TV, visibile al canale 230 della piattaforma Sky previa sottoscrizione di un abbonamento apposito. Per gli abbonati al canale tematico rossonero la gara sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go. Tutti gli altri potranno comunque seguire la partita sempre in diretta streaming ma in chiaro sulla Pagina Facebook ufficiale del Milan.

Feronikeli-Milan

Competizione: Amichevole

Quando: Sabato 10 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Milan TV

Dove vederla in streaming: Sky Go e Pagina Facebook ufficiale del Milan

Stadio: Fadil Vokrri Stadium (Pristina, Bosnia Erzegovina)



Le probabili formazioni

FERONIKELI (4-2-3-1): Smakiqi; Hioxha, Lladrovci, Prekazi, Islami; Dabiqaj, Bojku; Hotl, Fazilu, Carioca Jean; Rexha. All. Ramadani

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Rafael Leão, Piatek. All. Giampaolo

